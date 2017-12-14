Через борги за електроенергію не пускатимуть за кордон, – «Тернопільобленерго» попереджає

Останнім часом вкрай почастішали випадки, коли українців не пускають за кордон через борги, однією з причин цього є і неоплачені комунальні платежі.

У ВАТ «Тернопільобленерго» поки що таких ситуацій не було, але боржників вистачає. Станом на 1 листопада цього року борг споживачів становить 51 750 657,46 гривень, в тому числі заборгованість попередніх років 688 8212,81 гривень.

Енергетики наголошують, що згідно законодавства немає значення яку суму заборгував споживач, має значення факт заборгованості. Завчасно дізнатися чи є боржник у списку «невиїзних» тернополян немає змоги, тому потрібно дотримуватись термінів оплати комунальних послуг згідно укладених договорів.

У ВАТ «Тернопільобленерго» також нагадують, що згідно пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 300, після закінчення строку отримання субсидії структурні підрозділи з питань соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді.

Для цього структурні підрозділи з питань соціального захисту населення збирають необхідну інформацію, без звернення громадян і протягом десяти днів після отримання зазначеної інформації приймають рішення про призначення (не призначення) субсидії.

У разі отримання інформації про заборгованість з наданих послуг , субсидія на наступний строк не призначається.

Енергетики звертаються до споживачів електричної енергії не нарощувати борги та своєчасно сплачувати рахунки за спожиту електричну енергію!