Тернопіль шукає героя, який під час пожежі обілявся водою і витягував людей з пожежі

19 листопада на вулиці 15 Квітня в Тернополі відбулася масштабна пожежа, під час якої один із місцевих жителів проявив неймовірну відвагу. За свідченнями очевидців, цей чоловік приніс будівельну драбину до палаючого будинку, облив себе водою і безстрашно поліз рятувати людей. Він витягнув дівчину і жінку, а також допоміг сусідам вибратися через його драбину, повідомляє тернопільська міська рада..

Міська рада шукає цього героя, щоб нагородити його почесною відзнакою міста за його відвагу та самопожертву. Якщо ви знаєте цю людину або це ви самі, будь ласка, напишіть у повідомлення.

Ми також хочемо висловити подяку всім, хто допомагав того дня – рятувальникам, медикам, поліцейським, комунальникам, підприємцям, волонтерам та тернополянам, які здавали кров, приносили їжу та підтримували один одного в цей важкий час.

Дякуємо вам за вашу мужність і допомогу!