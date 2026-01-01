У ніч проти Нового 2026 року у Зарваниці лунала молитва за Україну

31 грудня, у ніч проти Нового року та празників святого Василія Великого і Обрізання Господнього, у Малій базиліці Зарваницької Матері Божої відбулася урочиста Архиєрейська Літургія. Богослужіння очолив архиєпископ-емерит Василій Семенюк, який цього дня відзначав іменини. Йому співслужили архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк, єпископ Бучацький Дмитро Григорак, екзарх Луцький Йосафат Говера, єпископ Кам’янець-Подільський Іван Кулик та єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Володимир Фірман, повідомляють у пресслужба архиєпархії.

Під час богослужіння єпископи, духовенство та вірні спільно молилися за справедливий мир для України, за українських воїнів і просили Божого благословення на прийдешній 2026 рік.

У проповіді архиєпископ-емерит Василій Семенюк звернувся до прочан із духовним підсумком прожитого року. Владика зазначив, що 2025 рік став ще одним важливим етапом життя, у якому кожен пережив різні події та досвід Божої присутності:

“Минув ще один рік нашого життя на Богом даній землі – 2025-й. Він подарував нам радощі і печалі, тріумфи і розчарування, незабутні години Святих Літургій та прощ до відпустових місць”.

Окремо архиєпископ наголосив на болю війни, яка й надалі ранить серця українців, згадавши жертви російської агресії та загиблих жителів Тернопільщини внаслідок ракетних ударів. Він закликав вірних до живої пам’яті про них у молитві та конкретній допомозі ближнім:

“Стараймося пам’ятати про них у молитвах та в ділах милосердя”.

Говорячи про духовні плоди прожитого року, владика висловив надію, що випробування сприяли внутрішньому оновленню та глибшій вірі, а також закликав до покаяння і відповідальності за власне християнське життя.

Завершуючи слово, архиєпископ-емерит закликав до любові до Христа, Його Церкви, українського народу та Батьківщини, нагадуючи євангельський принцип діяльної любові:

“Полюбім усім серцем Ісуса Христа, Його Церкву, наш народ і нашу Україну, пам’ятаючи слова Господа: “Все, що зробили ви одному з найменших братів Моїх, Мені зробили””.

Після завершення Архиєрейської Літургії архиєпископ Василій Семенюк прийняв численні вітання від духовенства та мирян з нагоди іменин, дякуючи за спільну молитву напередодні Нового року.