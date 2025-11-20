Тернопіль у молитвах: священники підтримують постраждалих від ракетного удару

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогоднішня трагедія зачепила кожного тернополянина і тернополянку. Після ранішньої Літургії кілька священників відразу поїхали на місце трагедії, щоб бути поруч із тими, яким найважче було в ті хвилини, людьми, яких витягувати з-під завалів, які втратили свій дім, тих, що чекали новин про своїх рідних, підтримати їх, а також помолитися за тих, які загинули. В час випробувань єдність, молитва та взаємна підтримка залишаються найсильнішою опорою для громади”, – зазначив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк.

Фото Іванка Гошій