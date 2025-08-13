Більше двох років вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Андрій Дущак з Тернопільщини

💔І знову Теребовлянська громада у жалобі… Знову трагічна звістка торкнулася сердець усіх, хто знав і шанував нашого земляка.

💔На війні з російським окупантом загинув мешканець м.Теребовля, старший лейтенант Дущак Андрій Васильович, 1986 р.н. Повідомляє міська рада.

💔Життя командира мінометного взводу обірвалося ще 03 квітня 2023 року. Він довгий час вважався безвісти зниклим. Загинув Андрій Дущак внаслідок штурмових дій ворога поблизу м.Авдіївка Покровського району Донецької області.

Висловлюємо щирі та глибокі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Героя. У цей скорботний час громада об’єднується у спільному жалобному мовчанні, поділяючи ваш біль та втрату. Ми схиляємо голови перед мужністю й відданістю Андрія, який, не вагаючись, став на захист Батьківщини та до останнього подиху виконував свій військовий обов’язок. Пам’ять про нього, як про вірного сина України, житиме вічно у серцях людей.

Вічна та світла пам’ять!🕯🙏

Герої не вмирають! 💙💛