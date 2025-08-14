На війні загинув захисник Володимир Старадинов з Тернопільщини

💔Сумна звістка для Теребовлянської громади… Війна забрала ще одне життя…

💔9 серпня 2025 року в районі с. Щурове Краматорського району Донецької області загинув мешканець с. Кровинка, солдат Старадинов Володимир Володимирович, 26.06.1995 р.н. Повідомляє міська рада.

Володимир Старадинов був мобілізований на військову службу 02 листопада 2023 року. Служив інспектором прикордонної служби 2 категорії — снайпером.

🙏Теребовлянська міська рада та голова Олег Продан висловлюють щирі співчуття рідним та близьким захисника. Разом із вами сумує вся громада, розділяючи біль непоправної втрати. Світла пам’ять про Володимира назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав і шанував.

Вічна пам’ять! 🕯🙏

Герої не вмирають! 💙💛