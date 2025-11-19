23:23 | 19.11.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Війна 

Ракетний удар росії пошкодив обʼєкти в селі Ілавче Тернопільщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Тернопільська обласна державна адміністрація повідомила про наслідки російської атаки, що торкнулися Ілавче в Іванівській громаді.

“Уламки збитої ворожої ракети Х-59 спричинили пошкодження низки обʼєктів. Зокрема, постраждали фасади та покриття пʼяти будівель, серед яких три приміщення місцевого закладу загальної середньої освіти. Також пошкоджено один шкільний автобус,” — повідомляється в пресрелізі ОДА.

На щастя, за попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *