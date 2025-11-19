Ракетний удар росії пошкодив обʼєкти в селі Ілавче Тернопільщини

Тернопільська обласна державна адміністрація повідомила про наслідки російської атаки, що торкнулися Ілавче в Іванівській громаді.

“Уламки збитої ворожої ракети Х-59 спричинили пошкодження низки обʼєктів. Зокрема, постраждали фасади та покриття пʼяти будівель, серед яких три приміщення місцевого закладу загальної середньої освіти. Також пошкоджено один шкільний автобус,” — повідомляється в пресрелізі ОДА.

На щастя, за попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає.