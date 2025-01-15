росія атакувала Львівщину крилатими ракетами. Є влучання

Під час першої повітряної тривоги, яка тривала з 01:35 по 02:48, на територію Львівської області залетів ворожий ударний безпілотник. Нашим воїнам ППО вдалося знищити його. Обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань. Повідомляє повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.



Під час ранкової тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог атакував Львівщину крилатими ракетами.



Є влучання в два об’єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями.

Через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда. Жертв і постраждалих нема. Поруч з будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів. На місце виїхали всі профільні служби.



Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відімкнень електроенергії наразі не запроваджують.

Ще раз хочу звернути вашу увагу: безпілотники тепер летять доволі низько, що ускладнює їхнє виявлення. Чуєте тривогу – не чекайте на деталі в телеграм-каналах, а йдіть в укриття, бо загроза може бути дуже близько, – наголошує очільник Львівщини.