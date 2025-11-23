На війні загинув молодий, мужній воїн Андрій Тарабій з Тернопільщини

Скориківська громада знову у жалобі У бою, за Україну, загинув молодий, мужній воїн, житель с. Нове Село – ТАРАБІЙ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ, 22.07.1988 р.н., який був призваним на військову службу в липні 2025 року. Своє життя поклав, на Донеччині, 20 листопада,під час виконання бойового завдання, повідомляють у громаді.

Важко підібрати слова підтримки у цю скорботну хвилину. Щиро співчуваємо мамі, сестрам та усім рідним Андрія.

Царства Небесного загиблому Захиснику

Вічна шана і пам’ять Герою України

