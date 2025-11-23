У Тернополі внаслідок ракетної атаки загинув 17-річний Артем Малюта

19 листопада 2025 року внаслідок ракетної атаки ворога на місто Тернопіль загинув 17-річний Артем Малюта, учень групи СЕГ-34 відділення професійної підготовки Тернопільського фахового коледжу ТНТУ ім. І.Пулюя, повідомляють у начальному закладі. Молодий хлопець мав стати випускником цього навчального року, здобувши професію «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Електрогазозварник».

Артем мріяв про майбутнє, будуючи плани на життя, однак його мрії та амбіції були безжально обірвані війною. Коледж глибоко сумує через цю непоправну втрату.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Артема. Спільно з усіма, хто його знав, поділяємо біль від цієї страшної втрати.

Нехай Господь дарує спокій його світлій душі, а рідним — сили пережити цей біль.