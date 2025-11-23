Цього року на Театральному майдані Тернополя не буде новорічної ялинки

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. «Після трагедії, яка сталася з нашим містом 19 листопада, зустрічати Різдво і Новий рік у звичний спосіб цього року не можемо. Майже 40 тернополян, тернополянок не зустрінуть Новий 2026 рік. Серед них – шестеро діточок»…

А Шопка, на переконання Сергія Надала – це символ відродження надії навіть у найтемніші часи: «Ми пам’ятаємо про тих, кого втратили. І віримо, що наступний рік принесе мир», – підсумував мер Файного міста.