Навчальний процес в ТНМУ з 15 жовтня відбуватиметься тільки онлайн

У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в Україні, відповідно до рішення Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 року та з врахуванням рекомендацій МОН України, наданих листом т.в.о міністра №1/9-576 від 12.10.2020 року «Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання», навчальний процес в ТНМУ з 15 жовтня 2020 року продовжує відбуватися тільки в онлайн режимі. Навчатися дистанційно студенти і лікарі-інтерни всіх курсів будуть до покращення епідемічної ситуації в країні. За тиждень до переходу на аудиторне навчання кожна група буде повідомлена працівниками деканату!



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