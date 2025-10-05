Зупинилося серце захисника Ігоря Римара з Тернопільщини

🕯️ На жаль, ще одна сумна звістка для Підволочиської громади, повідомляють у селищній раді.

1 жовтня 2025 року відійшов у вічність солдат 63-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України, житель села Мовчанівка — Римар Ігор Степанович (1971 р.н.).

Під час перебування разом із побратимами на Краматорському напрямку Ігор раптово відчув себе зле… Серце воїна зупинилося.

📍Завтра в понеділок у Підволочиську будемо зустрічати кортеж з тілом о 16.30 год., після спільної молитви відправляємося в село Мовчанівка, де відразу по приїзді в домівці покійного військового буде відправлятися парастас.

📍Похорон у вівторок об 11.00 год в селі Мовчанівка. Початок на подвір’ї, далі в місцевому храмі і похоронений військовий буде на сільському кладовищі в селі Мовчанівка.

🇺🇦Вічна пам’ять Герою, який служив із любов’ю до України до кінця.

🙏Щирі співчуття рідним та близьким. 🕊️