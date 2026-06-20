На війні загинув молодий захисник Вадим Сліворський з Тернопільщини

Стало відомо, що солдат Сліворський Вадим Мирославович, 1998 року народження, уродженець міста Заліщики, який тривалий час вважався безвісти зниклим, загинув 31 липня 2024 року, виконуючи військовий обов’язок із захисту України. Повідомляє заліщицька міськрада.

Молоде життя, сповнене мрій, планів та надій, обірвала жорстока війна. Вадим назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, побратимів та всієї громади як мужній воїн, який став на захист рідної землі у найважчий для держави час.

Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, близьким, друзям та всім, хто знав і любив Вадима. Розділяємо ваш невимовний біль та схиляємо голови у скорботі разом з вами.

Світла пам’ять Герою, який віддав найдорожче — своє життя за свободу і незалежність України.

🇺🇦 Вічна пам’ять та слава Захиснику України!