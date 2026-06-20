Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається захисник Ярослав Іващук з Тернопільщини

В Кременецьку громаду знову надійшла трагічна звістка про те, що 18 листопада 2024 року поблизу н. п. Новоградівка, Покровського району, Донецької області, загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, стрілець-снайпер 3 штурмового відділення 3 штурмового взводу 3 штурмової роти військової частини ****, рядовий ІВАЩУК Ярослав Леонтійович, 1988 року народження, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Понеділок, 22 червня 2026 року о 16:00 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо Героя;

16:30 год. прощання на Майдані Волі;

Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому (м. Кременець, пров. Промисловий), де одразу відбудеться панахида.

Вівторок, 23 червня похорон відбудеться таким чином:

– 10:00 год. літія вдома;

– чин похорону відбудеться в Храмі Святої Мучениці Тетяни.

Поховання Героя відбудеться на кладовищі с. Підлісці.

23.06.2026 року оголошено День жалоби🕯️

Прохання гідно зустріти та вшанувати загиблого Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України.🇺🇦🕯️

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Ярослава!🕯️

Вічна пам’ять захиснику України🇺🇦🕯️