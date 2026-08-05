У Зборові облаштовують нову відпочинкову зону біля водойми

Перед початком облаштування фахівці провели лабораторний аналіз води, який підтвердив її відповідність санітарним нормам. Також водойму обстежили працівники ДСНС, які перевірили дно, щоб забезпечити безпечний відпочинок для мешканців.

Паралельно на території виконали грейдерування та вирівнювання ділянки, підготували основу майбутньої пляжної зони. Наразі стартував один із ключових етапів робіт — облаштування піщаного пляжу. Перед засипанням піску на ділянці застелили агроволокно, після чого почали формувати берегову зону.

У громаді зазначають, що попереду ще облаштування необхідної інфраструктури та благоустрій території. Після завершення всіх робіт мешканці Зборівської громади отримають сучасне, комфортне та безпечне місце для літнього відпочинку.