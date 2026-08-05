«Нинішня табличка не передає статусу міста»: у Скалаті ініціювали відновлення в’їзного знака

У Скалаті хочуть відновити історичний в’їзний знак до міста

У Скалаті пропонують відновити в’їзний знак, який свого часу був візитівкою міста. З відповідною ініціативою виступила місцева жителька Юлія Смоляк.

За її словами, Скалат має багатовікову історію, відомий своїм замком і культурною спадщиною, тому заслуговує на гідне оформлення в’їзду. Натомість нинішня невелика табличка, на її думку, не відповідає статусу історичного міста.

Юлія Смоляк закликала небайдужих долучитися до реалізації задуму. Вона шукає волонтерів, спонсорів і меценатів, які готові підтримати проєкт, а також планує звернутися до Скалатської міської ради із пропозицією спільно відновити в’їзний постамент.

Ініціаторка сподівається, що спільними зусиллями вдасться повернути місту символ, який зустрічатиме гостей та підкреслюватиме його історичну самобутність.