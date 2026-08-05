Екологічний скандал на межі Тернопільщини та Прикарпаття: через річку насипали незаконну переправу

Біля села Бобрівники на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей невідомі облаштували земляну переправу через річку Золота Липа, фактично засипавши її русло. Місцеві жителі звернулися до екологів та правоохоронців, адже побоюються, що такі роботи можуть спричинити серйозні екологічні наслідки, пише ZAXID.NET.

За словами мешканців, під час облаштування переправи було вирізано багаторічні верби, а за допомогою екскаваторів і тракторів насипано ґрунт, який перекрив природне русло річки.

Люди зазначають, що нині через спеку Золота Липа суттєво обміліла, однак вода вже почала застоюватися перед насипом. На їхню думку, після сильних дощів це може призвести до підтоплень і порушення природного водотоку.

У Державній екологічній інспекції в Тернопільській області підтвердили, що під час виїзду на місце зафіксували самовільне перекриття русла та пошкодження дерев.

Головний спеціаліст Державної екологічної інспекції у Тернопільській області Василь Дуда повідомив, що зараз триває розрахунок завданих збитків. Після цього матеріали планують передати до поліції для відкриття кримінального провадження.

За словами інспектора, будь-які зміни русла річки без відповідних дозволів є порушенням водного та природоохоронного законодавства.

Як пояснив Василь Дуда, переправу, за попередньою інформацією, облаштували жителі сусіднього села Івано-Франківської області, які мають земельні ділянки на території Тернопільщини. Через необхідність робити об’їзд понад 20 кілометрів вони вирішили прокласти коротший шлях через річку.

Місцеві жителі також висловлюють припущення, що до робіт може бути причетне фермерське господарство «Галичина Агро Груп», яке працює на цих землях.

Втім, директор підприємства Василь Ляськовський у коментарі журналістам заперечив участь компанії в облаштуванні переправи. За його словами, дорогу облаштовували самі місцеві жителі, які найняли техніку, а підприємство не надавало ні екскаваторів, ні іншої техніки.

Водночас мешканці села Золота Липа Тлумацької громади підтвердили, що дорогу прокладали для доступу до своїх городів і земельних паїв. Частину цих земель, за інформацією журналістів, орендує «Галичина Агро Груп».

Екологи наголошують, що Золота Липа є притокою Дністра, а самовільне втручання у її русло може порушити природний режим течії, негативно вплинути на прибережну екосистему та місця існування риби й інших водних організмів.