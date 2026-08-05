Двоє педагогів із Тернопільщини стали півфіналістами Global Teacher Prize Ukraine 2026

Двоє вчителів із Тернопільщини увійшли до списку 50 півфіналістів найпрестижнішої національної премії для педагогів Global Teacher Prize Ukraine 2026. Їхні імена оголосила громадська спілка «Освіторія».

Серед найкращих освітян України цього року:

Дмитро Гайдук — учитель хімії Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради;

— учитель хімії Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради; Роман Коляса — учитель географії, підприємництва та фінансової грамотності Буцнівського ліцею Великоберезовицької селищної ради.

Загалом до півфіналу премії увійшли 50 педагогів із різних куточків України, які представляють різні навчальні заклади та предмети. Організатори зазначають, що цих учителів об’єднує прагнення змінювати освіту, впроваджувати сучасні підходи до навчання та надихати своїх учнів.

На початку вересня стане відомо, хто увійде до десятки фіналістів. Після триденного оцінювання в асесмент-центрі експертне журі визначить переможця премії. Його ім’я оголосять 3 жовтня, у Всесвітній день учителя.

Global Teacher Prize Ukraine — щорічна національна премія, яку організовує громадська спілка «Освіторія» за підтримки Міністерства освіти і науки України та партнерів. Вона відзначає педагогів, які демонструють високий професіоналізм, інноваційність і вагомий внесок у розвиток української освіти.