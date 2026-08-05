Піша хода до Почаєва: у Тернопільській ОВА зробили офіційну заяву

У Тернопільській обласній військовій адміністрації відреагували на численні звернення жителів області щодо можливого проведення пішої ходи до Почаївської Свято-Успенської лаври та масових заходів на її території.

В адміністрації повідомили, що жодних звернень про погодження чи надання дозволів на проведення пішої ходи або організацію масових заходів у Почаєві до ОВА не надходило.

«Звернення щодо погодження чи надання дозволів на проведення пішої ходи до Почаївської Свято-Успенської лаври або на проведення там масових заходів чи зібрань до Тернопільської обласної військової адміністрації безпосередньо не надходили», – зазначили в ОВА.

Також в обласній військовій адміністрації нагадали, що під час дії воєнного стану погодження проведення масових заходів на території Тернопільської області здійснюють виконавчі органи міських, селищних та сільських рад. Такий порядок визначений рішенням Ради оборони Тернопільської області.

Останніми днями інформація про можливу пішу ходу до Почаївської лаври активно обговорюється у соціальних мережах, через що в жителів області виникли численні запитання щодо її проведення.