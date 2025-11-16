На війні загинув захисник Назар Зальопаний з Тернопільщини

Під час виконання завдань у Донецькій області поблизу населеного пункту Свято-Покровське загинув військовослужбовець, солдат ЗАЛЬОПАНИЙ Назар Васильович,01.08.1988 року народження, житель с. Ладичин, радіотелефоніст штурмового спеціалізованого взводу штурмової спеціалізованої роти управління військової частини, який з 08 листопада 2025року вважався зниклим безвісти.

Його шлях був сповнений мужності та відданості УкраїніВін гідно ніс службу, залишаючись вірним присязі та своїм побратимам.

Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав, поважав і любив.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя. У цю важку мить ми разом із вами розділяємо біль непоправної втрати