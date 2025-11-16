Обмеження споживання електроенергії в Україні: що очікує на споживачів 17 листопада

Завтра, 17 листопада 2025 року, в Україні, у більшості регіонів, будуть застосовуватися заходи з обмеження споживання електроенергії. Це пов’язано з наслідками нещодавніх масованих ракетно-дронових атак Росії на енергетичні об’єкти країни.

Графіки відключень:

Погодинні відключення: з 00:00 до 23:59 — обсягом від 1 до 4 черг.

Обмеження потужності для промислових споживачів: з 00:00 до 23:59.

Важливо зазначити, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися.

Звернення до громадян:

Коли електроенергія з’являється за графіком, енергетики закликають споживати її ощадливо, щоб мінімізувати навантаження на енергосистему.

Українці повинні бути готові до тимчасових незручностей і підтримувати енергетичну стабільність через раціональне використання ресурсів.