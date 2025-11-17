Тернопільщина бореться з африканською чумою свиней: спалено 7 трупів диких свиней

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області оперативно відреагувало на повідомлення про загибель диких свиней на території Збаразької міської громади. Після отримання інформації, фахівці разом із Тернопільською регіональною державною лабораторією виїхали на місце події, де провели необхідні заходи для локалізації та попередження поширення захворювання.

У ході оперативних робіт було виявлено сім загиблих диких свиней, з яких чотири — поросята. Після проведення лабораторних досліджень підтверджено наявність африканської чуми свиней (АЧС). Всі трупи були знищені шляхом спалювання та захоронення відповідно до ветеринарно-санітарних вимог.

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія оголосила територію неблагополучною та визначила зони захисту та спостереження. План дій включає посилення моніторингу, інформування населення, контроль за переміщенням тварин та обмеження у мисливських угіддях.

Проводяться заходи для запобігання подальшому поширенню вірусу, включаючи посилення дезінфекції та постійний контроль за ситуацією.

Держпродспоживслужба наголошує на важливості дотримання ветеринарно-санітарних заходів для недопущення епідемії в області.