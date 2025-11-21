Небесне військо поповнив Герой – Анатолій Гладкий з Тернопільщини

На превеликий жаль, Монастириська громада продовжує втрачати своїх вірних синів, котрі змінили мирне життя на важкі бойові будні, щоб стати на захист нашої Батьківщини, повідомляють у міській раді. Небесне військо поповнив Герой – Анатолій ГЛАДКИЙ, житель села Красіїв.

Він пішов у вічність, але назавжди залишиться у нашій пам’яті, як символ мужності, стійкості та незламності.

Анатолій поповнив ряди Небесного воїнства, щоб вічно стояти на сторожі миру, добра та справедливості.

Зустріч кортежу із тілом воїна відбудеться сьогодні, орієнтовно о 14:30.

Прохання до усіх небайдужих вишикуватись вздовж руху кортежу по вул. Шевченка, село Криниця для гідної зустрічі Героя.