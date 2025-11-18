Поліг у бою, – додому повертається захисник Андрій Вальківа з Тернопільщини

Підтвердилася загибель бійця з села Сухівці ВАЛЬКІВА АНДРІЯ ІГОРОВИЧА, 20.10.1990 р.н., який з липня 2025 р. вважався зниклим безвісти. Повідомляють у Скориківській громаді.

Поліг солдат у бою, на Луганщині, 16.07.2025 року

Зустріч загиблого буде завтра, 19 листопада:

– 12:30 год. – біля пам’ятника Ангела-Охоронця в смт. Підволочиськ;

– 13:00 год. – в с. Скорики.

Далі, похоронний кортеж прямуватиме до рідного дому в село Сухівці.

Висловлюємо співчуття родині.

Царства небесного та спокій загиблому