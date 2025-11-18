20:01 | 18.11.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

Пантеон Героїв 

Поліг у бою, – додому повертається захисник Андрій Вальківа з Тернопільщини

 Підтвердилася загибель бійця з села Сухівці ВАЛЬКІВА АНДРІЯ ІГОРОВИЧА, 20.10.1990 р.н., який з липня 2025 р. вважався зниклим безвісти. Повідомляють у Скориківській громаді.

Поліг солдат у бою, на Луганщині, 16.07.2025 року🥀🇺🇦🕯️
Зустріч загиблого буде завтра, 19 листопада:
– 12:30 год. – біля пам’ятника Ангела-Охоронця в смт. Підволочиськ;
– 13:00 год. – в с. Скорики.
Далі, похоронний кортеж прямуватиме до рідного дому в село Сухівці.
Висловлюємо співчуття родині.

Царства небесного та спокій загиблому 🪦🕯️

