«Дядя Гріша» знову в Тернополі: збиратиме кошти для ЗСУ

19 листопада у Тернополі відбудеться благодійна зустріч на підтримку Збройних Сил України з відомим волонтером Григорієм Янченком, відомим у народі як «Дядя Гріша». Він приїде до нашого міста, щоб зібрати кошти на важливі потреби військових, зокрема на дрони та інші необхідні ресурси для захисників України.

Григорій Янченко — це людина, яка вже понад 10 років займається волонтерською діяльністю, попри те, що через поранення втратив ноги під час служби в армії. Незважаючи на це, він продовжує свою важливу місію, підтримуючи українських військових. За час своєї волонтерської діяльності Григорій зібрав близько 7 мільйонів гривень, які були використані для допомоги армії, бійцям і їхнім родинам.

“Дядя Гріша” відвідував Тернопіль на початку березня 2024 року з аналогічною місією, і тепер повертається, щоб продовжити свою справу. Він збирає кошти на дрони, медикаменти та інші необхідні речі, які допомагають нашій армії боронити країну від агресора.

Запрошуємо всіх небайдужих тернополян та гостей міста приєднатися до цієї важливої справи, зробити свій внесок у захист України та підтримати військових. Разом ми зможемо більше!

Дата: 19 листопада

Місце: Подоляни, Тернопіль

Не будьте байдужими, долучайтеся до збору коштів і підтримайте наших героїв!