19 листопада в Україні: обмеження споживання електроенергії у зв’язку з атаками на енергетичні об’єкти

Завтра, 19 листопада, в Україні будуть застосовуватись обмеження на споживання електроенергії через наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки відключень:

  • Час: з 00:00 до 23:59

  • Черг: від 1 до 4 (максимальний обсяг обмежень у вечірні години)

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів:

  • Час: з 00:00 до 23:59

Звертаємо увагу, що час та обсяг обмежень можуть змінюватись. Будь ласка, стежте за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Нагадуємо: коли електроенергія буде доступна, споживайте її ощадливо, щоб допомогти зберегти стабільність енергетичної системи країни!

