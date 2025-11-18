19 листопада в Україні: обмеження споживання електроенергії у зв’язку з атаками на енергетичні об’єкти
Завтра, 19 листопада, в Україні будуть застосовуватись обмеження на споживання електроенергії через наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Графіки відключень:
-
Час: з 00:00 до 23:59
-
Черг: від 1 до 4 (максимальний обсяг обмежень у вечірні години)
Графіки обмеження потужності для промислових споживачів:
-
Час: з 00:00 до 23:59
Звертаємо увагу, що час та обсяг обмежень можуть змінюватись. Будь ласка, стежте за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Нагадуємо: коли електроенергія буде доступна, споживайте її ощадливо, щоб допомогти зберегти стабільність енергетичної системи країни!