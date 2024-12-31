У Кобиловолоках відбулося спецпогашення марки на честь молодшої сестри Степана Бандери Оксани Бандери

2024-й, який згідно з рішенням депутатів Тернопільської обласної ради проголошений роком Родини Степана Бандери, завершився спецпогашенням марки, присвяченої молодшій сестрі провідника ОУН-УПА Оксані Бандері. Це остання, дванадцята, марка, яка видана в межах серії «Рік родини Степана Бандери».

Оксана Андріївна Бандера – українська педагогиня, громадсько-культурна діячка. Підтримувала національно-визвольну діяльність членів ОУН. Жертва сталінського терору.

Спецпогашення провели у с.Кобиловолоки. Місце проведення не було випадковим. Тітка Степана Бандери Людмила (Люба) була дружиною священника отця Чорторийського – пароха села Кобиловолоки. Тут, після смерті матері, в родині тітки і провела дитячі та шкільні роки Оксана Бандера. Неодноразово відвідував село і сам Степан Бандера.

Захід розпочався із молитви та хвилини мовчання.

У церемонії спецпогашення марки взяли участь Архієпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло (Кравчук), Теребовлянський міський голова Олег Продан, керуючий справами виконавчого апарату Тернопільської обласної ради Олег Сиротюк, депутатка Теребовлянської міської ради Тетяна Заноз, сільський староста Володимир Кочкур, краєзнавець Олег Дідура, заступник голови спілки філателістів області Василь Дідух.

Вони погасили марку спеціальним поштовим штемпелем та поставили свої підписи на конвертах.

Теребовлянський міський голова Олег Продан у виступі наголосив, що Оксана Бандера понад 90 років свідчила своїм життям любов до Бога й України. Вона стала живим свідком історії, прикладом мужності та терпеливості. Такі люди заслуговують на пошану.

Зазначимо, марку «Оксана Бандера» виготовили за проєктом «Власна марка» до 107-ї річниці від дня народження та 16 років з часу смерті Оксани Бандери. Тираж марки – 84 штуки. На марці зображений портрет молодшої сестри Степана Бандери – Оксани Бандери, а також роки її життя. До марки випущено художній конверт та значок «Рік родини Степана Бандери. Оксана Бандера». На художньому конверті – колаж зі світлин Оксани Бандери з архівів Історико-меморіального музею Степана Бандери в Старому Угринові та Меморіального музею-садиби родини Бандерів у Стрию. Зі зворотного боку конверта – пам’ятна дошка Степану Бандері у Кобиловолоках, відкрита у 2008 році на фасаді колишнього проборства, а зараз приміщення старостинського округу. В оформленні конверта використано екслібрис заслуженого художника України Ярослава Стецька.