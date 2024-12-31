У Кобиловолоках відбулося спецпогашення марки на честь молодшої сестри Степана Бандери Оксани Бандери
2024-й, який згідно з рішенням депутатів Тернопільської обласної ради проголошений роком Родини Степана Бандери, завершився спецпогашенням марки, присвяченої молодшій сестрі провідника ОУН-УПА Оксані Бандері. Це остання, дванадцята, марка, яка видана в межах серії «Рік родини Степана Бандери».
Зазначимо, марку «Оксана Бандера» виготовили за проєктом «Власна марка» до 107-ї річниці від дня народження та 16 років з часу смерті Оксани Бандери. Тираж марки – 84 штуки. На марці зображений портрет молодшої сестри Степана Бандери – Оксани Бандери, а також роки її життя. До марки випущено художній конверт та значок «Рік родини Степана Бандери. Оксана Бандера». На художньому конверті – колаж зі світлин Оксани Бандери з архівів Історико-меморіального музею Степана Бандери в Старому Угринові та Меморіального музею-садиби родини Бандерів у Стрию. Зі зворотного боку конверта – пам’ятна дошка Степану Бандері у Кобиловолоках, відкрита у 2008 році на фасаді колишнього проборства, а зараз приміщення старостинського округу. В оформленні конверта використано екслібрис заслуженого художника України Ярослава Стецька.