Понад 5 тисяч мешканців Тернопільської громади отримають продуктові набори

На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради затверджено Протокол засідання Комісії з розгляду заяв щодо надання продуктових наборів та індивідуальних засобів особистої гігієни.

5100 мешканців Тернопільської громади з соціально-незахищених категорій населення отримають продуктові набори.

Право на отримання такої допомоги мають:

особи похилого віку;

особи з інвалідністю І та ІІ групи;

багатодітні сім`ї;

малозабезпечені сім`ї;

особи в складних життєвих обставинах.

Для отримання наборів громадяни подають заяву на ім’я міського голови з відповідним переліком документів в управління соціальної політики (вул. Миколи Лисенка, 8).