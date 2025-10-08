Понад 5 тисяч мешканців Тернопільської громади отримають продуктові набори
На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради затверджено Протокол засідання Комісії з розгляду заяв щодо надання продуктових наборів та індивідуальних засобів особистої гігієни.
5100 мешканців Тернопільської громади з соціально-незахищених категорій населення отримають продуктові набори.
Право на отримання такої допомоги мають:
- особи похилого віку;
- особи з інвалідністю І та ІІ групи;
- багатодітні сім`ї;
- малозабезпечені сім`ї;
- особи в складних життєвих обставинах.
Для отримання наборів громадяни подають заяву на ім’я міського голови з відповідним переліком документів в управління соціальної політики (вул. Миколи Лисенка, 8).