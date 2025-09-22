Водії в стані сп’яніння та неповнолітні за кермом: чотири ДТП на дорогах Тернопільщини

Упродовж 19-20 вересня на дорогах Тернопільської області сталося чотири дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких шестеро осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Серед потерпілих троє неповнолітніх, яких було госпіталізовано.

Наїзд на неповнолітню у Заліщиках

19 вересня близько 08:00 у Заліщиках водій автомобіля ВАЗ 2106 здійснив наїзд на неповнолітню дівчину. Потерпіла, жителька Заліщицької територіальної громади 2013 року народження, переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. Бригадою екстреної медичної допомоги її було госпіталізовано з саднами, гематомами та переломом.

60-річного водія затримали поліціянти за підозрою в керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Результат газоаналізатора ДРАГЕР був позитивним. Слідчі Бучацького відділення поліції розслідують порушення правил безпеки дорожнього руху за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Автопригода з велосипедистом у Бучачі

20 вересня на спецлінію “102” надійшло повідомлення про автопригоду в Бучачі. Водій автомобіля Volkswagen Passat B4 зіткнувся з велосипедистом, який раптово виїхав на проїжджу частину. Велосипедиста, місцевого жителя 1954 року народження, з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Наїзд на пасажирку в Гусятині

Цього ж дня близько 18:00 у селищі Гусятин водій автомобіля Volkswagen Transporter наїхав заднім колесом на ногу своєї пасажирки. Жінці була надана медична допомога на місці без необхідності госпіталізації.

ДТП з неповнолітніми в Хоросткові

Ввечері 20 вересня, о 22:48, в Хоросткові сталася ДТП за участі двох неповнолітніх водіїв. 15-річний водій скутера Suzuki LETS зіткнувся з мотоциклом Musstang MT 200, яким керував ще один 15-річний хлопець. Внаслідок аварії обидва водії, а також пасажир зі скутера потрапили до лікарні з численними переломами та травмами.

Поліція з’ясовує причини всіх автопригод

Наразі правоохоронці проводять розслідування всіх автопригод, аби з’ясувати їхні причини та обставини.