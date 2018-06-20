Школярі на Тернопільщині робитимуть… наукові відкриття

Нові дослідження, цікаві та нестандартні методи проведення уроків, які заохочуватимуть учнів до навчання, запроваджують у Вишнівчицькій ЗОШ I–III ступенів Теребовлянського району. Зокрема, завдяки проекту Школа SMART реальністю може стати поява у навчальних закладах «розумних куль», які допоможуть учням здійснювати спостереження, експерименти і, можливо, наукові відкриття.

– Ми хочемо запустити в небо кулі, наповнені гелієм, «очима» і «розумом», – розповідає координатор проекту, вчитель математики та інформатики цієї школи Світлана Попель. Тобто кулі будуть оснащені мікрокомп’ютером, датчиками для збору даних про стан атмосфери (тиск, температуру, відносну вологість) та відеокамерами. Отриману інформацію кулька в реальному часі зможе передавати на сайт ThingSpeak. Таким чином, завдяки власним спостереженням учні зможуть перевірити, як змінюється тиск, відносна вологість і температура повітря зі збільшенням висоти. Відеокамери та відеореєстратори вестимуть фільмування панорами місцевості і досліджуватимуть біорізноманіття та ярусність рослин нашої місцевості з різної висоти. Кулі планують підняти на 500 метрів.

Світлана Михайлівна про таке нововведення розповідає із захопленням. Адже отримані дані можна буде використовувати на уроках фізики, біології, географії. Окрім того, переконана вона, практичні експерименти результативніші і цікавіші, ніж навчання за підручником. До того ж учні розвиватимуть комп’ютерну грамотність. Світлана Попель має ще багато цікавих ідей, адже вона є сертифікованим експертом інновацій в освіті від Miсrosoft міжнародного визнання, дипломантом XII Всеукраїнського конкурсу Miсrosoft «Вчитель-новатор», переможцем європейського конкурсу від STEM Alliance 2017. Проблема лише в тому, що будь-які інноваційні запровадження потребують фінансової підтримки.

Приміром, для реалізації проекту «розумні кулі» необхідно близько 10 тисяч гривень для кожної із 8-ми шкіл. Невеликі вкладення вже зробили вчителі та учні школи, але самостійно їм не під силу зібрати необхідну суму, тому шукають для цієї справи доброчинців, готових допомогти учням розвиватися. Тим паче, що загалом по Україні «розумні кулі» можуть з’явитися лише у восьми школах, три з яких із Тернопільщини. Окрім згаданої школи, сюди увійшла школа із села Білобожниця Чортківського району та Кременецька ЗОШ I–III ступенів №4.

Любов ТИМЧУК

Газета “Сільський господар плюс”