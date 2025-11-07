Тернопільщина втратила захисника Федіра Гавришку

5 листопада 2025 року на Донеччині загинув наш земляк, герой, захисник України, Гавришко Федір Володимирович, повідомляє Тернопільська міська рада. Воїн віддав своє життя за свободу та незалежність нашої Батьківщини. Він залишився в строю до останнього, борючись за кожен сантиметр української землі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав і шанував Федора. Ця втрата важка для кожного з нас, адже ми втрачаємо не лише героя, а й людину, яка була прикладом відваги, честі та вірності своїй справі.

Нехай Господь дає сили родині пережити це велике горе. Вічна пам’ять герою, який віддав найцінніше — своє життя, заради нашого майбутнього. Україна ніколи не забуде свого героя.