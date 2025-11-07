Тернопільська влада дозволила відстріл диких тварин

У Тернопільській області триває робота щодо регулювання чисельності хижих тварин, зокрема лисиць, вовків і шакалів, з метою запобігання поширенню сказу серед диких і свійських тварин, а також задля безпеки населення. Це рішення було ухвалене Радою оборони Тернопільської області як виняток із загальної заборони на полювання, що діє під час воєнного стану, повідомляють у військовій адміністрації.

Алгоритм відстрілу хижих тварин

У 2025 році вже видано 102 дозволи на проведення контрольного відстрілу хижаків. Щоб отримати дозвіл, користувачі мисливських угідь повинні подати письмову заяву до Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, додавши список єгерської служби та контактні дані. Після розгляду документів управління видає дозвіл, і єгер формує бригаду мисливців для проведення заходу. Мисливці зобов’язані повідомити місцеві органи влади, поліцію та Держпродспоживслужбу не пізніше ніж за день до початку відстрілу.

Проблема з чисельністю лисиць

Станом на початок 2025 року в області було зафіксовано близько 1900 лисиць, що вдвічі перевищує рекомендовану норму. Протягом року планується знизити їх кількість до 0,5–1 голови на 1000 гектарів угідь. Це важливий крок для запобігання поширенню таких захворювань, як сказ, серед тварин і людей.

Контроль за бродячими тваринами

Зважаючи на заборону проведення відстрілу в селах і містах, відповідальність за контроль за бродячими тваринами та профілактичні заходи покладається на органи місцевого самоврядування. Вони повинні організувати відлов бродячих тварин, оскільки контакт свійських і диких м’ясоїдних є основним шляхом поширення сказу.

Проблема надмірної чисельності хижаків залишається актуальною, і її вирішення потребує спільних зусиль мисливських господарств, місцевої влади, ветеринарних служб і громад. Тільки комплексний підхід дозволить зменшити ризики поширення небезпечних захворювань і забезпечити безпеку для людей та тварин на Тернопільщині, наголошують в ОВА.