Екологічні рейди в Тернополі: хто насправді забруднює природу і як за це карають?

Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища разом з поліцейським офіцером Тернопільської громади Назаром Микитіним та представниками Управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради провели рейдові заходи на території мікрорайонів Пронятин та Кутківці.

Виявлено порушення природоохоронного законодавства

Під час проведення заходів було виявлено кілька порушень природоохоронного законодавства:

Спалювання відходів: У мікрорайонах Пронятин та Кутківці зафіксовано двох громадян, які здійснювали спалювання залишків сільськогосподарських та побутових відходів. Ці дії є порушенням вимог щодо поводження з відходами, відповідно до статті 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Порушників було притягнуто до адміністративної відповідальності. Незаконне висипання відходів: Окремий випадок був зафіксований у лісовій зоні на території регіонального ландшафтного парку «Загребелля», де громадянин незаконно висипав побутові відходи. За цим фактом було складено протокол за статтею 91 КУпАП — порушення вимог режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Матеріали справи будуть скеровані до суду для подальшого розгляду.

Важливість дотримання природоохоронного законодавства

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області наголошує на важливості дотримання екологічних норм і закликає громадян не спалювати відходи та не засмічувати природні території. Спалювання відходів не лише шкодить навколишньому середовищу, але й негативно впливає на здоров’я людей. Водночас, незаконне викидання сміття в лісах і природних зонах порушує законодавство і завдає шкоди природним екосистемам.

Спільні заходи для збереження довкілля

«Ми продовжуватимемо співпрацю з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування для проведення таких рейдів у громадах Тернопільщини. Важливо, щоб кожен громадянин розумів свою відповідальність за стан довкілля», — заявили у Державній екологічній інспекції.

Заклик до громадян

Такі порушення можуть призвести не лише до шкоди природі та здоров’ю людей, але й до адміністративної відповідальності. Закликаємо громадян дбати про чистоту навколишнього середовища, уникати спалювання відходів і не забруднювати природні території.