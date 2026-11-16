Сумна звістка для Підгайцівської громади — підтвердилася загибель нашого земляка з села Підгайці, солдата Олександра Степановича Мартиша. Повідомляють на сторінці громади.

Олександр Степанович, 25 червня 1969 року народження, служив стрільцем стрілецької роти у складі однієї з військових частин НГУ.

Вірний військовій присязі та Українському народові, мужньо виконавши свій обов’язок у бою за свободу та незалежність України, 57-річний воїн загинув 14 липня 2026 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку. Певний час військовослужбовець вважався зниклим безвісти за особливих обставин, але днями трагічна звістка підтвердилася.

Висловлюємо щирі співчуття дружині, рідним, близьким та побратимам полеглого Захисника. Розділяємо ваш невимовний біль та схиляємо голови у глибокій скорботі.

Світла пам’ять і вічна слава Герою!