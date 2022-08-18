У Тернополі здають в оренду площадку площею 800 кв.м. за 5,5 тис.грн.

Запрошуємо вас взяти участь в аукціоні з передачі в оренду площадки з щебеневим покриттям площею 816 м², що перебуває на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області.

👉Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3BPKccO

🛠Актив перебуває в задовільному технічному стані. Майно може бути використане за будь-яким цільовим призначенням.

💰 Стартова ціна — 5 533,44 грн;

📩 Прийом пропозицій до — 05 вересня 2022 року;

📅 Дата аукціону — 06 вересня 2022 року;

⏳Строк оренди — на період воєнного стану та 12 місяців після закінчення або припинення дії воєнного стану;

📏Площа — 816 м²;

📍 Локація — Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Текстильна 30 а.

#оренда_Тернопіль

#оренда_анонс