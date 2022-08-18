16:12 | 18.08.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі здають в оренду площадку площею 800 кв.м. за 5,5 тис.грн.

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Запрошуємо вас взяти участь в аукціоні з передачі в оренду площадки з щебеневим покриттям площею 816 м², що перебуває на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області.

👉Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3BPKccO

🛠Актив перебуває в задовільному технічному стані. Майно може бути використане за будь-яким цільовим призначенням.

💰 Стартова ціна — 5 533,44 грн;
📩 Прийом пропозицій до — 05 вересня 2022 року;
📅 Дата аукціону — 06 вересня 2022 року;
⏳Строк оренди — на період воєнного стану та 12 місяців після закінчення або припинення дії воєнного стану;
📏Площа — 816 м²;
📍 Локація — Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Текстильна 30 а.

#оренда_Тернопіль
#оренда_анонс

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