ШАНА ГЕРОЯМ:

Тернопільщина втратила захисника Сергія Шпаляра

Ще одна зірка у далеких світах небесної високості світитиме для нас відвагою та нескореністю. Сумна звістка з фронту надійшла сьогодні до Заводської громади.

Внаслідок артилерійського обстрілу загинув Сергій ШПАЛЯР, уродженець села Угринь, 26.01.1987 року народження.

Свій останній бій за волю і незалежність України мужній Воїн прийняв 24 лютого поблизу населеного пункту Єгорівка Пологівського району Запорізької області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Благословенного і світлого польоту душі твоїй, славний Захиснику, у місце небесного збору Воїнів Світла.

