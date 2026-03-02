Тернопільщина втратила захисника Сергія Шпаляра

Ще одна зірка у далеких світах небесної високості світитиме для нас відвагою та нескореністю. Сумна звістка з фронту надійшла сьогодні до Заводської громади.



Внаслідок артилерійського обстрілу загинув Сергій ШПАЛЯР, уродженець села Угринь, 26.01.1987 року народження.



Свій останній бій за волю і незалежність України мужній Воїн прийняв 24 лютого поблизу населеного пункту Єгорівка Пологівського району Запорізької області.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого.



Благословенного і світлого польоту душі твоїй, славний Захиснику, у місце небесного збору Воїнів Світла.

