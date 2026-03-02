У Тернополі рятувальники допомогли косулі, яка застрягла в металевій огорожі

1 березня о 12:03 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про тварину, що потрапила в пастку на території приватного домогосподарства на вулиці Новий Світ Бічна, 1 у Тернополі, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Прибувши на місце, рятувальники виявили косулю, яка застрягла в металевій огорожі. Тварина була налякана, але жива. Через отримані травми вона не могла самостійно вибратися.

До проведення робіт залучили фахівців аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники діяли максимально обережно, аби не завдати тварині додаткових ушкоджень: за допомогою спеціального інструменту вони акуратно деблокували косулю.

Після звільнення тварину передали представникам ГО «Ноїв ковчег» для подальшого транспортування до реабілітаційного центру у Львові, де фахівці оглянуть її стан, нададуть необхідну допомогу та сприятимуть відновленню після травм.

Кожне життя — важливе.