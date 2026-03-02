Четверо людей потрапили в лікарню після страшної ДТП у Кременці

28 лютого в місті Кременець сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Близько 14:00 водій автомобіля «BMW», рухаючись по вулиці Осовиця, не встиг вчасно зреагувати та врізався в автомобіль «Nissan», який здійснював маневр повороту. Внаслідок цього «BMW» відкинуло на зустрічну смугу, де він потрапив під колеса вантажівки «Volvo».

У результаті аварії травми отримали чотири людини. Постраждали водії обох легкових автомобілів та двоє пасажирів, які перебували в машинах. Травми в них різного ступеня важкості, але деталі стану здоров’я постраждалих наразі не уточнюються.

Поліція та медики оперативно прибули на місце події, розпочали розслідування обставин аварії. Водіїв обох автомобілів було госпіталізовано для надання медичної допомоги.