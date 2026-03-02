09:57 | 2.03.2026
Частина «Дружби» сьогодні без води

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі на вул. Тролейбусній з 09.00 до 21.00 год 2 березня буде припинено подачу холодної води до житлових будинків та адміністративних споруд за адресами:
🔹вул. Тролейбусна, 17;
🔹вул. Володимира Лучаковського, 14;
🔹вул. Степана Будного, 32.
❗️Окрім цього, можливе пониження тиску води на верхніх поверхах житлових будинків на вул. Тролейбусній, Сергія Короля, Володимира Лучаковського.
Просимо вибачення за тимчасові незручності та завчасно подбати про запаси води.

