Депутати Тернопільської міської ради: 431 день у закордонних відрядженнях за 10 місяців

Аж 431 день за 10 місяців, за підрахунками журналістів, провели депутати Тернопільської міської ради у відрядженнях за кордоном. Серед них були відрядження на п’ять днів до Польщі, або 90+ днів у різних країнах світу. Таке от різноманіття виявила редакція «20 хвилин», проаналізувавши приблизно 40 розпоряджень про закордонні поїздки 20 депутатів міської ради.

Ми перевірили, якою була офіційна мета цих поїздок, чи звітували. Далі розказуємо про те, що нам вдалося знайти і як це пояснили журналістам депутати і депутатки. А не всі й пояснили…

І в цьому тексті 20 хвилин аналізує інформацію про тих осіб, які, відповідно до розпоряджень, мали найбільшу кількість днів у відрядженнях, або під час ознайомлення із публічними сторінками обранців знаходили невідповідності — мети поїздки і фактично проведеному часу.

За перші десять місяців 2025 року обранці встигли побувати в Іспанії, Швейцарії, Нідерландах, Шотландії, Канаді, навіть Кенії та інших країнах. Щоправда, запит щодо документів про відрядження за кордон журналістка відправила ще в листопаді 2025 року. Оскільки міська продовжувала час відповіді до 20 днів і не одразу надала всі документи, дані про поїздки стосуються перших 10 місяців (!) минулого року.

«Love my life» замість звіту про гуманітарну місію

Депутатка Мар’яна Юрик мала три відрядження за вказаний період. Навесні їздила до Італії — офіційно для налагодження зв’язків між Тернополем та Цола-Предоза щодо гуманітарної допомоги. Жодних результатів поїздки депутатка публічно не висвітлила. Єдиний натяк в її Інстаграмі — допис від 21 березня: фото із підписом «Love my life».

Натомість подруги подруги пані Юрик саме в цей період часу опублікували спільні фото з нею в Італії, а саме з озера Комо та Мілана. Нічого робочого чи пов’язаного з гуманітарною місією — на світлинах лише відпочинок.

На запитання журналістки, чому не звітувала про відрядження, депутатка відповіла, що не хотіла «муляти очі». При цьому фото і відео з закордонних поїздок у її соцмережах з’являються регулярно.

Також ми знайшли відео, опубліковане 31 серпня. Воно не збігається з жодним із її відряджень. Пошук за зображенням визначив локацію як Мальорка, Іспанія. Депутатка це заперечила: «Я була в Іспанії, але на Мальорці не була. Відео архівне». Поділитися оригіналом файлу відмовилась.

Частину документів надали у міській раді. Зокрема, копії запрошень для поїздки в Італію навесні та до гміни Тересін (Польща) з 26 червня до 7 липня. Обидві копії іноземною мовою без перекладу українською. Із запрошення до Польщі видно, що пані Юрик запрошують як начальницю відділу міжнародного співробітництва та фандрайзингу Збаразькою міської ради. Але ніяких згадок про відповідну поїздку ні у соцмережах гміни Тересін, ні на сторінках Збаразької міської ради знайти не вдалось.

Цікаво, що у запрошенні, наскільки можна зрозуміти через онлайн-перекладач, запрошують «делегацію» у складі лише пані Юрик. Із копії незрозуміло, кому саме адресоване запрошення, і немає вихідних даних, печаток чи підписів.

Журналістка просила надати хоч якісь підтвердження відряджень — листи-запрошення, фото із зустрічей у самої пані Юрик. У відповідь — роздуми вголос: «Листи-запрошення я вам точно надам… А ви будете це публікувати? Я не впевнена, чи це можна. Мені треба зв’язатися з приймаючою стороною». Зрештою — не надала нічого.Але пані Юрик не єдина, хто їздив у закордонні відрядження і має проблеми з публічною звітністю.

Благодійні тури чи особисті справи?

Близько трьох місяців у закордонних відрядженнях могли провести двоє депутатів — Віктор Гевко та Денис Фаріончук, учасники гумористичної команди «V.I.P Тернопіль». Частина розпоряджень, а саме чотири, стосується їх обох.

Офіційна мета всіх поїздок майже однакова: участь у заходах на підтримку ЗСУ.

На 15 днів (31 березня — 14 квітня) в Катовіце (Польща), Прага, Брно (Чехія), Цюріх (Швейцарія) для участі в заходах для підтримки ЗСУ, організованими «GOGOLA CLOTHES»: На 31 день (27 квітня — 27 травня) до Канади (Ванкувер, Торонто, Монреаль та інші) для участі в заходах на підтримку ЗСУ. На 24 дні (07 — 30 липня): на 17 днів у міста Брно, Прага (Республіка Чехія), Мадрид, Малага (Королівство Іспанія), Цюрих, Базель (Швейцарська Конфедерація) та на 7 днів в Амстердам та Гаагу (Нідерланди), для участі в заходах на підтримку Збройних Сил України. На 12 днів (24 жовтня — 4 листопада) у міста Брно, Прага (Чехія), Цюрих, Базель (Швейцарія), для участі в заходах на підтримку ЗСУ.

Перше відрядження — задокументоване частково. На сторінці «V.I.P Тернопіль» є анонси виступів у Катовіце, Брно і Празі (2, 3 і 4 квітня) та фінансові звіти: зі збору в Катовіце — 22 723 злотих (~245 тис. грн), у Брно — 128 727 крон (~234 тис. грн). За Прагу звіту ми не знайшли. А про Швейцарію — взагалі жодних даних, навіть анонсів виступів там — такий результат аналізу соцмереж.

Канадський тур підтверджений найкраще: є і анонси, і звіти з більшості міст, і підсумковий допис про зібрані 161 131 канадський долар.

Липневе відрядження — найбільше запитань. З 24 днів нам вдалось підтвердити лише один виступ — у Гаазі (9 888 євро на ЗСУ). Про решту 23 дні і про поїздки до Брно, Праги, Мадрида, Малаги, Цюріха, Базеля та Амстердама — у публічному доступі нічого немає. При цьому на сторінці дружини Дениса Фаріончука за цей період з’явились дописи про відпочинок в іспанській провінції Малага.

Сам Денис Фаріончук із журналістами на зв’язок так і не вийшов. Збивав телефонні дзвінки, на повідомлення у соцмережах не відповідав.

Тож ми написали до дружини коміка, пані Оксани, чи їздила відпочивати в Іспанію з чоловіком. Вона відповіла наступне:

«У мого чоловіка багато роботи та ще й волонтерська діяльність. Тому, що в Україні, що за кордоном ми з дітьми останні роки відпочиваємо без нього. Дана поїздка не виключення. Розумію вашу стурбованість та не хвилюйтеся, ми були самі. В іншому випадку я точно нічого не виставляла б», — відповіла пані Оксана.

Додатково журналістка попросила, аби на зв’язок вийшов і пан Фаріончук. Але на момент публікації цього не сталось.

Четверте відрядження обох депутатів — у Чехію і Швейцарію — ми також не знайшли публічних згадок.

Окрім спільних поїздок, Гевко мав дозволи на два власні відрядження до Амстердама і Гааги — 7-11 та 20-26 вересня. Офіційна мета — благодійні заходи та підтримка ЗСУ. Підтверджень у відкритих джерелах немає.

У міській раді надали лише два листа-запрошення щодо цих відряджень Віктора Гевка. І, відповідно, дві копії його заяви на ім’я міського голови із проханням відправити у робочу поїздку. Обидва запрошення від голови благодійного фонду «Вітрила Свободи» Вероніки Муцей. Зміст запрошень практично ідентичний, змінені лише дати проведення заходів.

«Ми плануємо в Королівстві Нідерланди благодійні заходи в м. Амстердам та м. Гаага. Дані заходи організовуються під керівництвом Благодійного Фонду «Вітрила Свободи». У програмі заходів передбачені благодійні вечори та зустрічі по автівок для ЗСУ. У зв’язку з цим просимо Вас (звертаються до міського голови, — прим. авт.) відрядити для участі в даних заходах та налагодження співпраці депутата Тернопільської міської ради Гевка Віктора Леонідовича у відрядження за свій рахунок», — йдеться у тексті запрошення.

Фонд із оригінальною назвою Stichting Zeilen Van Vrijheid (The Sails of Freedom Foundation) можна знайти в Інтернеті. За даними сайту, це некомерційна організація, зареєстрована в Нідерландах.

«Ми доставляємо карети швидкої допомоги, транспортні засоби пріоритетної екстреної допомоги, медичну та гуманітарну допомогу в Україну з мінімальними затримками, туди, де вона найбільше потрібна», — зазначили на ресурсі. У розділі «Про нас» вказана також засновниця Вероніка Муцей. Ми надішлемо додатково запит на організацію, аби дізнатися більше деталей про поїздку депутата.

Натомість у деякі дні, які потенційно збігаються з відрядженнями, ми помітили на сторінці «V.I.P Тернопіль» або самого депутата Віктора Гевка дописи про проведення весіль, наприклад, за 20 липня, або 1 листопада — Гевко також працює ведучим. Депутат заперечив, що проводив весілля у період відряджень. За його словами, це були робочі зустрічі: «Можете подивитися на VIP Тернопіль, всі є звіти і так дальше», — зазначив Гевко.

Підсумок: 94 дні — і лише третина зі звітами

Загальна кількість дозволених днів відряджень Віктора Гевка, згідно з розпорядженнями міського голови, — 94. Публічних звітів про виступи чи зустрічі вистачає приблизно на 35 із них. За решту — майже два місяці — інформації в соцмережах немає. Навіть враховуючи час у дорозі й для перетину кордону, лишається багато «вільних» днів.

На уточнюючі запитання депутат відповідати не захотів, обмежившись загальним: займаються волонтерською діяльністю, всі відрядження — підтримка Збройних Сил України і зустрічі з українськими організаціями.

— Ми вже загалом 240 автомобілів передали на Збройні Сили України, і це завдяки цим відрядженням, у тому числі. І дрон «Лелека» ми купляли, передавали за 30 тисяч доларів, різні дрони і РЕБи. Результат є, і це найголовніше», — підсумував він, додавши, що «відпочивати їдуть в Карпати», а не за кордон.

Де саме перебував решту часу і скільки саме був за кордоном — не пояснив.

58 днів у відрядженнях — і жодного публічного звіту

Депутат Юрій Смакоуз, член комісії з питань містобудування, офіційно мав дозволи на три відрядження загальною тривалістю 58 днів. Поїздки — пов’язані з польською компанією SIATEX Artur Fert та питаннями індустріального парку «Тернопіль». Одна із поїздок — у розпал літа на 35 днів.

На 12 днів (11 — 22 січня) в Замостя (Польща), Мадрид (Іспанія), Единбург (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) для обговорення та вирішення питань співпраці Тернопільської громади із Z.P.H.SIATEX Artur Fert. На 11 днів (3 — 13 квітня) в місто Замостя (Польща) для обговорення питань щодо розміщення виробництва Zakład Produkcyjno-Handlowy SIATEX Artur Fert в індустріальному парку «Тернопіль». На 35 днів (7 червня — 11 липня) в Замостя (Польща) та Единбург (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) для обговорення питань щодо будівництва та розміщення споруд в межах індустріального парку на території Тернопільської громади. Жодних згадок про ці відрядження у публічному просторі знайти не вдалося. Натомість є дописи дочки депутата Вікторії, яка у січні, судячи із опублікованих у соцмережах фото і відео, відвідувала Единбург — брала участь у міжнародному театральному шоу «Дякую, наступний».

Депутат у розмові з журналісткою визнав, що частина відряджень не відбулася, але які саме — уточнювати не став. Розмовляти телефоном відмовився, послався на те, що не знає, з ким говорить, і запропонував надіслати офіційний запит: «Юристи розглянуть і подивляться, як відповісти».

Журналістка відправила питання пану Смакоузу на електронну пошту, а також на Вайбер. Відповіді до публікації матеріалу так і не отримали.

Відрядження в інтересах сімейного бізнесу?

Галина Гевко є не тільки депутаткою міської ради, але і підприємицею, директоркою і засновницею обслуговуючої організації «Благоустрій». Тож, каже Галина Гевко, кожне відрядження використовує для житлово-комунальної галузі.

Наприклад поїздка з 29 квітня до 13 травня: «Для розвитку співпраці в галузі комунального та житлового господарства на запрошення фірми VYRAL Sp. Z.O.O.», — зазначено у розпорядженні щодо поїздки до Польщі.

— І користуюся от вже протягом декількох років запрошеннями від тієї фірми, яка займається рекламою, маркетингом в Польщі. І чого ми з нею співпрацюємо? Бо вони у Польщі рекламують різні комунальні підприємства. А наша зацікавленість в тих відрядженнях — це комунальна техніка, зокрема, контейнери для сміття. Дякуючи нашій останній поїздці, все вже фактично в стадії оформлення на придбання транспортного засобу. Вони нам підшукали по рекламі декілька варіантів. І оцей один з тих варіантів, який ми обрали, що задовольняє і стан техніки, і ціна техніки, і все, — говорить Галина Гевко.

На питання, чи це техніка для підприємства «Благоустрій» пані Гевко уточнила, що ні, для іншого — «Екотерн». За даними Юконтрол, це приватне підприємство, яке займається безпечним вивезенням відходів. Керівником фірми є Степан Гевко, який, за декларацією, є чоловіком пані Галини.

Що цікаво, родинні зв’язки Гевків можна простежити і у польській фірмі VYRAL, яка запрошує депутатку у відрядження. За даними польського сайту Aleo, акціонером компанії є Василь Гевко. Як нам вдалося з’ясувати, і як підтвердила у розмові сама пані Галина, це син брата її чоловіка.

Тож виходить, що робочі відрядження депутатки більше пов’язані із приватними бізнес-інтересами фірми, якою керує її чоловік? І допомагає у цьому польська фірма, акціонером якої є родич її чоловіка.

Щодо другого відрядження пані Гевко, з 29 вересня до 9 жовтня на запрошення тої самої фірми VYRAL, то вона підтвердила, що це була відпустка і відповідним розпорядженням вона на кордоні не скористалася.

Чому? Бо з 27 серпня 2025 року за рішенням Уряду жінки-депутатки, які виконують свої обов’язки на громадських засадах, отримали право безперешкодного перетину державного кордону під час дії воєнного стану. Але про це розкажемо трохи нижче.

Не вийшли на контакт

Серед обранців, у яких були одні з найдовших відряджень, також Ольга Шахін. Одна поїздка на 33 дні у розпал літа — з 29 червня до 31 липня у Польщу (Гміна Жиракув) для проведення переговорів щодо співпраці з діючими асоціаціями. Обраниця не взяла слухавку від журналістів редакції, на повідомлення у соцмережах і на пошту також не відреагувала. Тож, чи депутатка провела понад місяць у Польщі, чи їздила в інші країни та скільки там перебувала, невідомо.

Саме літні відрядження окремо привернули увагу журналістів, адже це період відпусток і відпочинку. Тут також і Рустам Ергешов. Він міг мати поїздку на 15 днів у серпні в місто Сігету — Мармацієй (Румунія) у рамках партнерського співробітництва між містами. Результатом поїздки ніде публічно не ділився. На прохання надати коментар попросив передзвонити, але в обумовлений день та час відхилив дзвінок.

Депутати військові у відрядженнях

Завершимо позитивними прикладами. Вони стосуються депутатів, які є військовими і їздили у свої відрядження у цьому статусі.

До прикладу, депутату Ігорю Костюку, за даними розпорядження, погодили відрядження на 7 днів, з 6 до 12 березня до Варшави, Польща. У соцмережах за цей період є допис пана Костюка із фото, але не з Польщі, а зі швейцарського Цюріха. Тож ми поцікавилися безпосередньо у нього, чому їхав у відрядження до Польщі, а опинився у Швейцарії.

Журналістці Ігор Костюк розповів, що під час поїздки дійсно був не лише у Польщі, а й інших країнах Євросоюзу. Але їздив не як депутат, а як військослужбовець 49 окремого штурмового батальйону, де служить на посаді заступника командира розвідувальної роти. Але оскільки депутатів не випускають за кордон без підстави — оформив відрядження.

Зазначив, що більше подробиць про свою поїздку розповісти не може. Натомість, повертаючись на службу, депутат зустрівся із журналісткою у Тернополі і показав, що везе на фронт від закордонних друзів. Це, зокрема, автівка з Латвії і ще дещо, зокрема, маскувальні сітки.

Ще один депутат, який їздив у відрядження як військовий, Роман Навроцький. Він підтвердив журналістці, що дійсно виїжджав за межі країни, але, пояснив, суть відрядження не для публічного поширення, оскільки пов’язане із військовою сферою. Депутат також надав лист-запрошення (ми його не публікуємо), і розповів, що разом із ним їздила і його родина, аби поєднати робочу поїздку із відпусткою.

За чий кошт їздили

У розпорядженнях міського голови більшість депутатів вказали, що їдуть «без відшкодування витрат, пов’язаних з відрядженням». Тобто власним коштом, або всі витрати брала на себе приймаюча сторона.

Єдиний, хто отримував компенсації за закордонні відрядження торік, — це міський голова Сергій Надал. Це підтвердили у відповіді на запит.

«Одночасно повідомляю, що Надал Сергій Віталійович, міський голова перебував у відрядженні за кордоном у місті Галден (Королівство Норвегія), сума відшкодованих витрат та інших виплат, пов’язаних із відрядженням, становила 9 254 грн, та в місті Рим (Італійська Республіка). Сума відшкодованих витрат та інших виплат, пов’язаних із відрядженням, становила 27 677 грн», — відповів на наш запит заступник міського голови Іван Хімейчук.

Зазначимо, міський голова мав загалом чотири відрядження. Окрім як до Норвегії на 5 днів і до Риму на 6 днів, які оплачувалися, Сергій Надал планував робочі поїздки до Польщі на два дні і на 18 днів. Про останню, до слова, жодних згадок на його сторінках немає.

Редакція звернулася із запитом на коментар стосовно найдовшого відрядження міського голови у вересні. За документом воно було у Польщу. Але у міській раді не змогли відповісти протягом відведеного часу і продовжили запит на 20 днів.

Документи витребовували через Уповноваженого

Окремо відзначимо «відкритість» міської ради під час підготовки матеріалу про відрядження депутатів за кордон. Перший запит журналістка відправила ще 17 листопада 2025 року. Перші документи, а саме розпорядження міського голови, надіслали з міської ради 19 грудня. На уточнюючий запит, а де решта — листи-запрошення, програми заходів, звіти (все, що є у наявності), у міськраді відповіли, що документи становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію і підстав для їх надання немає.

Вже традиційно відповідь міської ради довелося оскаржувати до Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця. І це дало результат. 24 лютого у міській раді повідомили, що нам нададуть ще 81 аркуш документів. Це, зокрема, запрошення та заяви депутатів на ім’я міського голови про відрядження.

Що вимагає від депутатів Закон?

То все-таки, що є порушенням, а що нормою для закордонних відряджень депутатів місцевих рад? Чи повинні вони звітувати, і чи можуть під виглядом робочої поїздки, скажімо, їхати на відпочинок?

Із відповідними питаннями редакція звернулась до адвоката громадської організації «Антикорупційний штаб» Віталія Гусака.

Він пояснив, що право на перетин кордону надається виключно на підставі рішень про службові відрядження (Пункт 2-14 Постанови Кабміну від 27 січня 1995 р. №57). Зокрема, це стосується депутатів-чоловіків, незалежно чи працюють вони в штаті органу місцевого самоврядування, чи ні.

— Тільки на підставі службового відрядження або за наявності винятків (дозволено виїзд: батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном; для лікування за кордоном; на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном). Документ з місця офіційної роботи не є підставою для пропуску, — говорить Віталій Гусак.

Щодо жінок, то 27 серпня минулого року у постанову Кабміну внесли зміни, і з того часу обмеження на виїзд не поширюється на жінок-депутатів, які не є посадовими особами місцевого самоврядування.

— Якщо ж вона є посадовою особою органу місцевого самоврядування, виїзд можливий лише через відрядження, — пояснює адвокат.

А от виїжджати в інші країни під час відрядження депутати фактично не можуть, додає фахівець. Адже у службовому відрядженні зазначають мету виїзду, пункт призначення (держава або держави, місто або міста призначення), дати вибуття та прибуття з відрядження.

— Постанова №69 визначає, що виїзд дозволено саме для службових відряджень. Виїзд за кордон з метою відпочинку формально не передбачений, — пояснює Віталій Гусак.

Також, як пояснює адвокат, процедура звітування за відрядженнями законодавством теж не передбачена. Універсального типового положення про відрядження депутатів місцевих рад за кордон немає. У пресслужбі міської ради повідомили, що депутати не є працівниками міськради, тому такого регламенту чи положення для них не приймали.