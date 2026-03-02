Пожежу на Тернопільщині гасили рятувальники з двох областей

Ліквідовано пожежу в селі Окопи Чортківського району, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

2 березня о 05:25 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Окопи Мельнице-Подільської громади Чортківського району.

На місці події горіла господарська споруда — вогонь охопив близько 60 м².

До гасіння пожежі залучили найближчий підрозділ ДСНС області — 8-му ДПРЧ (м.Борщів), розташовану за 58 км від місця події, а також місцеву пожежну команду Мельниці-Подільської, що знаходиться за 30 км.

З огляду на віддаленість пожежно-рятувальних підрозділів області та для оперативного реагування, до ліквідації пожежі додатково залучили рятувальників з найближчого підрозділу ДСНС, дислокованого в м.Хотин Чернівецької області, за 15 км від місця події.

Пожежу ліквідовано. Поширення вогню не допущено.

Причина виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюються.