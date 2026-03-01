Індексація пенсій з 1 березня відбудеться автоматично, заявки подавати не треба, — Денис Улютін

З 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсій на 12%. Перерахунок буде проведено автоматично, тому жодних заяв подавати не потрібно. Про це Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін повідомив в ефірі телемарафону “Єдині новини”

“Індексація торкнеться всіх пенсіонерів, окрім тих, кому пенсію призначено у 2025 році та на початку 2026 року. Перерахунок відбудеться автоматично. Жодних заяв подавати не потрібно. Кошти на індексацію передбачені”, — зазначив Міністр.

Всі перерахунки будуть проведені своєчасно та у повному обсязі. Держава забезпечує проведення індексації навіть в умовах воєнного стану. Фінансовий ресурс для цього передбачений.

Окрім індексації, триває робота над комплексною пенсійною реформою.

“На сьогодні ми завершуємо фінальні розрахунки. Для нас важливо, щоб нова пенсійна система була фінансово стала на десятки років” — сказав Денис Улютін.

За його словами, готується комплексний законопроєкт, який охоплюватиме солідарну систему, професійні пенсії та добровільну накопичувальну частину. У планах міністерства — завершити підготовку законопроєкту, провести громадські обговорення та передати документ до Верховної Ради вже цього року.