Кабмін посилив контроль за навчанням дітей: що зміниться для батьків?

25 лютого 2026 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №241, якою посилив контроль за тим, щоб кожна дитина дошкільного та шкільного віку була охоплена навчанням. Звучить як ще одна формальність? Насправді це рішення напряму стосується кожної родини.

Отже, що змінилося і чому батькам варто поставитися до цього серйозно – читайте далі.

Що тепер відбувається, якщо дитина не навчається

Заклад освіти фіксує факт і повідомляє поліцію. Якщо дитина не відвідує школу або взагалі не зарахована до навчального закладу: у спеціальній державній системі з’являється відмітка «не охоплена навчанням». Також заклад освіти зобов’язаний повідомити підрозділи Національної поліції.

Тобто тепер це не «внутрішня проблема школи», а питання, яке автоматично виходить на рівень державних органів. Якщо у громаді є діти, які не навчаються, відповідальні працівники ініціюють передачу інформації до служби у справах дітей – невідкладно.

Служба у справах дітей починає роботу з родиною та здійснює такі кроки:

бере дитину на облік;

з’ясовує причини відсутності навчання;

вживає заходів для повернення дитини до освіти;

за потреби перевіряє документи (навіть допомагає оформити свідоцтво про народження, якщо його немає);

інформує органи освіти про необхідність забезпечити навчання.

Що це означає для батьківОсвіта – не рекомендація, а обов’язок. В Україні повна загальна середня освіта є обов’язковою. І держава тепер активніше контролює виконання цього обов’язку.

Якщо дитина не зарахована до школи, тривалий час не відвідує навчання без поважних причин, перебуває вдома без оформленої форми освіти (сімейна, екстернат тощо), – інформація про це буде передана до відповідних служб.

Реакція може включати кроки: перевірку умов проживання, профілактичну роботу, адміністративну відповідальність батьків, у складних випадках – питання щодо виконання батьківських обов’язків.

Що варто зробити батькам вже зараз

Переконатися, що дитина офіційно зарахована до закладу освіти.

Якщо ви обрали сімейну форму або екстернат, усе має бути оформлено належно документально.

У разі переїзду або зміни школи – своєчасно подати документи.

Якщо є складні життєві обставини, звернутися до школи або відділу освіти.

Кожна дитина має навчатися – і відповідальність за це насамперед лежить на батьках!