Кабмін посилив контроль за навчанням дітей: що зміниться для батьків?

25 лютого 2026 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №241, якою посилив контроль за тим, щоб кожна дитина дошкільного та шкільного віку була охоплена навчанням. Звучить як ще одна формальність? Насправді це рішення напряму стосується кожної родини.

Отже, що змінилося і чому батькам варто поставитися до цього серйозно – читайте далі.
Що тепер відбувається, якщо дитина не навчається❓
Заклад освіти фіксує факт і повідомляє поліцію. Якщо дитина не відвідує школу або взагалі не зарахована до навчального закладу: у спеціальній державній системі з’являється відмітка «не охоплена навчанням». Також заклад освіти зобов’язаний повідомити підрозділи Національної поліції.
Тобто тепер це не «внутрішня проблема школи», а питання, яке автоматично виходить на рівень державних органів. Якщо у громаді є діти, які не навчаються, відповідальні працівники ініціюють передачу інформації до служби у справах дітей – невідкладно.
Служба у справах дітей починає роботу з родиною та здійснює такі кроки:
✅ бере дитину на облік;
✅ з’ясовує причини відсутності навчання;
✅ вживає заходів для повернення дитини до освіти;
✅ за потреби перевіряє документи (навіть допомагає оформити свідоцтво про народження, якщо його немає);
✅ інформує органи освіти про необхідність забезпечити навчання.
Що це означає для батьків❓ Освіта – не рекомендація, а обов’язок. В Україні повна загальна середня освіта є обов’язковою. І держава тепер активніше контролює виконання цього обов’язку.
Якщо дитина не зарахована до школи, тривалий час не відвідує навчання без поважних причин, перебуває вдома без оформленої форми освіти (сімейна, екстернат тощо), – інформація про це буде передана до відповідних служб.
Реакція може включати кроки: перевірку умов проживання, профілактичну роботу, адміністративну відповідальність батьків, у складних випадках – питання щодо виконання батьківських обов’язків.
Що варто зробити батькам вже зараз❓
✅ Переконатися, що дитина офіційно зарахована до закладу освіти.
✅ Якщо ви обрали сімейну форму або екстернат, усе має бути оформлено належно документально.
✅ У разі переїзду або зміни школи – своєчасно подати документи.
✅ Якщо є складні життєві обставини, звернутися до школи або відділу освіти.

Кожна дитина має навчатися – і відповідальність за це насамперед лежить на батьках!

