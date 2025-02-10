Тернопільщина втратила захисника Василя Дзюбика

🇺🇦🥹🙏Із глибоким сумом сповіщаємо, що 7 лютого Збаразька громада втатила на війні ще одного земляка. 50-річний молодший сержант із села Болязуби Василь Дзюбик, служив кулеметником стрілецької роти. Останній бій прийняв на Харківщині. Повідомляє міський голова Роман Полікровський.

💔🙏Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна.

🚖🇺🇦🙏Зустріч нашого захисника відбудеться завтра, 11 лютого. Рух траурного кортежу проляже через село Чернихівці. У Сквері Героїв о 14 годині відбудеться спільна молитва, далі колона попрямує до оселі Василя Дзюбика у село Болязуби, де відбудеться парастас.

✝️🙏🇺🇦Чин похорону – у середу, 12 лютого, об 11 годині.

🙏🇺🇦💔Просимо прийти і гідно вшанувати Героя, який віддав своє життя за Україну!

🇺🇦🇺🇦🇺🇦Вічна слава Герою!

Поділіться:









