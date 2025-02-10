Назвали найкращих вчителів Тернопільської області
Сьогодні у Тернополі відбулася церемонія нагородження переможців обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2025».
Очільник області Вʼячеслав Негода нагородив переможців конкурсу грамотами Тернопільської обласної військової адміністрації, почесними відзнаками департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА, грошовими преміями та цінними подарунками переможців обласного туру конкурсу.
Ними стали:
📖Номінація «Зарубіжна література»–
Гриндула Тетяна Іванівна, учителька Чортківського ліцею №1 імені Маркіяна Шашкевича Чортківської міської ради.
📜Номінація «Історія»–
Гніздюх Володимир Ярославович, учитель Яструбівської гімназії Купчинецької сільської ради.
🛠Номінація «Технології (трудове навчання)»–
Смолярська Ольга Зіновіївна, учителька Вишнівецького ліцею Вишнівецької селищної ради Кременецького району.
🧪Номінація «Хімія» –
Гайдук Дмитро Володимирович, учитель комунального закладу Острівського ліцею Великоберезовицької селищної ради.
Переможці представлятимуть Тернопільську область на Всеукраїнському етапі конкурсу. Бажаю їм успіху та нових досягнень!