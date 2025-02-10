Назвали найкращих вчителів Тернопільської області

Сьогодні у Тернополі відбулася церемонія нагородження переможців обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2025».

Очільник області Вʼячеслав Негода нагородив переможців конкурсу грамотами Тернопільської обласної військової адміністрації, почесними відзнаками департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА, грошовими преміями та цінними подарунками переможців обласного туру конкурсу.

Ними стали:

📖Номінація «Зарубіжна література»–

Гриндула Тетяна Іванівна, учителька Чортківського ліцею №1 імені Маркіяна Шашкевича Чортківської міської ради.

📜Номінація «Історія»–

Гніздюх Володимир Ярославович, учитель Яструбівської гімназії Купчинецької сільської ради.

🛠Номінація «Технології (трудове навчання)»–

Смолярська Ольга Зіновіївна, учителька Вишнівецького ліцею Вишнівецької селищної ради Кременецького району.

🧪Номінація «Хімія» –

Гайдук Дмитро Володимирович, учитель комунального закладу Острівського ліцею Великоберезовицької селищної ради.

Переможці представлятимуть Тернопільську область на Всеукраїнському етапі конкурсу. Бажаю їм успіху та нових досягнень!