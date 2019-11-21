13:52 | 21.11.2019
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Бізнес-Погляд 

«Оксфорд Медікал»  на своє 5-річчя запрошує тернополян на  test–driv

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Оксфорд Test – Drive. Нам 5 років !

Запрошуємо вас на  test – drive в МЦ «Оксфорд Медікал »  на святкування 5-річчя!

Ці 5 років були просто неймовірними:  насиченими, цікавими, повчальними. І вони були б неможливі без Вашої довіри. Дякуємо, що приходите до нас, радите нас друзям та рідним  і допомагаєте стати кращими.

Наш медичний центр не стоїть на місці, розвивається з кожним роком, і сьогодні ми можемо зробити висновок, що займаємося потрібною справою. Здоров’я –  головне багатство. І найкраща нагорода для нас – бачити наших пацієнтів здоровими і відчувати, що ми маємо до цього безпосереднє відношення.

Дякуємо Вам, що на протязі всього цього часу Ви з нами!

З 27 – 29 листопада у вас є грандіозна можливість спробувати  test – drive , а саме:
 -50 %  на первинний прийом будь якого спеціаліста;
-50% до дитячого офтальмолога та невролога;
– 5%  на ведення вагітності.
Попередній запис обов’язковий, поспішіть!

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