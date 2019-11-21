«Оксфорд Медікал»  на своє 5-річчя запрошує тернополян на  test–driv

Оксфорд Test – Drive. Нам 5 років !

Запрошуємо вас на test – drive в МЦ «Оксфорд Медікал » на святкування 5-річчя!

Ці 5 років були просто неймовірними: насиченими, цікавими, повчальними. І вони були б неможливі без Вашої довіри. Дякуємо, що приходите до нас, радите нас друзям та рідним і допомагаєте стати кращими.

Наш медичний центр не стоїть на місці, розвивається з кожним роком, і сьогодні ми можемо зробити висновок, що займаємося потрібною справою. Здоров’я – головне багатство. І найкраща нагорода для нас – бачити наших пацієнтів здоровими і відчувати, що ми маємо до цього безпосереднє відношення.

Дякуємо Вам, що на протязі всього цього часу Ви з нами!

З 27 – 29 листопада у вас є грандіозна можливість спробувати test – drive , а саме:

-50 % на первинний прийом будь якого спеціаліста;

-50% до дитячого офтальмолога та невролога;

– 5% на ведення вагітності.

Попередній запис обов’язковий, поспішіть!