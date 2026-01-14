Війна забирає найкращих… Загинув захисник Володимир Бугай з Тернопільщини

Ще одна важка втрата лягла болем на серця жителів Теребовлянської громади, повідомляють у міській раді. Війна забирає найкращих…

У боротьбі з ворогом за Україну, її свободу та незалежність загинув мешканець м.Теребовля молодший сержант Бугай Володимир Богданович, 12.11.1988 року народження.

Життя військового обірвалося 12 січня 2026 року під час бойового чергування на стартовій позиції ударних БпЛА в районі населеного пункту Леміщине Золочівської територіальної громади Богодухівського району Харківської області внаслідок ураження БпЛА противника.

Володимир Бугай став на захист нашого майбутнього відразу на другий день повномасштабного вторгнення – 25 лютого 2022 року. Проходив службу на посаді командира розвідувального відділення. Він був відданим військовій присязі, мужнім воїном і справжнім патріотом України.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам та всім, хто знав і поважав Володимира. У цей гіркий час поділяємо ваш біль і схиляємо голови в скорботі разом із вами. Світла пам’ять про Героя назавжди залишиться в серцях теребовлянців та всієї громади.