17:00 | 14.01.2026
Війна забирає найкращих… Загинув захисник Володимир Бугай з Тернопільщини

Ще одна важка втрата лягла болем на серця жителів Теребовлянської громади, повідомляють у міській раді. Війна забирає найкращих…

У боротьбі з ворогом за Україну, її свободу та незалежність загинув мешканець м.Теребовля молодший сержант Бугай Володимир Богданович, 12.11.1988 року народження.

🖤Життя військового обірвалося 12 січня 2026 року під час бойового чергування на стартовій позиції ударних БпЛА в районі населеного пункту Леміщине Золочівської територіальної громади Богодухівського району Харківської області внаслідок ураження БпЛА противника.

🪖Володимир Бугай став на захист нашого майбутнього відразу на другий день повномасштабного вторгнення – 25 лютого 2022 року. Проходив службу на посаді командира розвідувального відділення. Він був відданим військовій присязі, мужнім воїном і справжнім патріотом України.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам та всім, хто знав і поважав Володимира. У цей гіркий час поділяємо ваш біль і схиляємо голови в скорботі разом із вами. Світла пам’ять про Героя назавжди залишиться в серцях теребовлянців та всієї громади.

У четвер, 15 січня 2026 року, просимо жителів Теребовлянської громади та її гостей зустріти з молитвою й лампадками домовину з тілом Володимира Бугая та вшанувати його світлу пам’ять.

Час зустрічі – 14:00 год. (перехрестя біля греко-католицької церкви святого Миколая в м.Теребовля).

Цього ж дня о 18:00 год. відбудеться парастас за адресою м.Теребовля, вул. П.Орлика, 7.

Чин похорону воїна відбудеться у п’ятницю, 16 січня, о 12:00 год. за цією ж адресою.

Герої не вмирають – вони назавжди залишаються у наших серцях!💙💛

Вічна та світла пам’ять і слава українському воїнові, який віддав життя за рідну Україну і кожного з нас!🕯️🙏

