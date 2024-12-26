Переваги військової служби за контрактом у ЗСУ

Попри схожість із мобілізацією, контрактна служба має свої переваги.

Головна з них — можливість обрати бажану посаду та підрозділ, чого важче досягти при мобілізації. Підписання контракту також відкриває доступ до додаткових соціальних гарантій:

Одноразова допомога при першому контракті: від 24 224 до 30 280 грн, залежно від звання.

Житлова компенсація за піднайом житла.

Пільги на житло: за програмою «єОселя» надається 50% компенсації першого внеску за кредитом, а також додатково 100 000 грн після кожного з перших двох років служби.

Контракт можуть укласти громадяни віком 18-60 років, які пройшли медичне обстеження та професійно-психологічний відбір. Для новобранців передбачено випробувальний період.

Під час дії воєнного стану строк контракту автоматично продовжується до завершення воєнного стану або оголошення демобілізації. Але існують винятки — контракт на рік доступний для молоді 18-25 років та для фахівців із медичною або психологічною освітою.

Для укладання контракту звертайся до районних ТЦК та СП міста Тернополя та Тернопільської області.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.