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Війна 

Переваги військової служби за контрактом у ЗСУ

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Попри схожість із мобілізацією, контрактна служба має свої переваги.

Головна з них — можливість обрати бажану посаду та підрозділ, чого важче досягти при мобілізації. Підписання контракту також відкриває доступ до додаткових соціальних гарантій:

📌 Одноразова допомога при першому контракті: від 24 224 до 30 280 грн, залежно від звання.

📌 Житлова компенсація за піднайом житла.

📌 Пільги на житло: за програмою «єОселя» надається 50% компенсації першого внеску за кредитом, а також додатково 100 000 грн після кожного з перших двох років служби.

🔹Контракт можуть укласти громадяни віком 18-60 років, які пройшли медичне обстеження та професійно-психологічний відбір. Для новобранців передбачено випробувальний період.

🔹Під час дії воєнного стану строк контракту автоматично продовжується до завершення воєнного стану або оголошення демобілізації. Але існують винятки — контракт на рік доступний для молоді 18-25 років та для фахівців із медичною або психологічною освітою.

🟢Для укладання контракту звертайся до районних ТЦК та СП міста Тернополя та Тернопільської області.

✍️ Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.

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