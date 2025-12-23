Рівненщина, Тернопільщина та Хмельниччина майже повністю знеструмлені – Міненерго

Унаслідок масованої атаки на енергосистему України вранці 23 грудня майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

“Вночі та вранці ворог здійснив чергову, вже дев’яту з початку року, масовану атаку на енергосистему України. Внаслідок цього – на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях”, – говориться у повідомленні.

Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація, зазначили у міністерстві.

У відомстві повідомили також, що на Одещині триває ліквідація кількох поспіль масованих ударів по енергетичній інфраструктурі регіону, значна кількість споживачів залишається знеструмленою. “Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу”, – говориться у повідомленні.

“Через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему – на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключення. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють”, – говориться у повідомленні.

Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі.

“Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, для того, щоб відновити електропостачання у регіонах”, – додали у відомстві.